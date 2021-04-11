Верховна Рада дозволила президенту неодноразово призивати в армію військовозобов'язаних. Так в Україні з'явиться новий вид військової служби – за призовом з-поміж резервістів в особливий період.

"Особливий" період в Україні почався ще у березні 2014 року з оголошенням першої хвилі мобілізації й триває досі. Запровадження нової форми призову резервістів обурило частину ветеранів та громадські організації.

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Призов з оперативного резерву

У випадку загострення ситуації на фронті або ж порушення українських кордонів президент за поданням головнокомандувача армії, а нині це генерал Руслан Хомчак – зможе призивати людей з оперативного резерву протягом доби.

Водночас оголошувати загальну мобілізацію не потрібно. Забирати в армію військовозобов'язаних можна буде не частіше одного разу на рік.

Проте в другому читанні вилучена норма про максимальний 6-місячний строк призову резервістів в особливий період. Тобто по суті призивати можна щороку на невизначений термін.

Кого звільнено від призову

Звичайно, не мовиться про тих, хто відслужив лише строкову службу, оскільки до оперативного резерву відносять українців з бойовим досвідом.



Призов може відбуватись щороку на невизначений термін / Фото пресслужби Міноборони України

Від призову, за словами заступниці голови Комітету з питань національної безпеки Мар'яни Безуглої, звільняються ті, хто:

визнаний нездатними до військової служби за станом здоров'я;

досяг граничного віку або досягне його під час служби;

вислужив встановлені строки служби і з дня його звільнення пройшло менше одного року.

Безугла пояснила, що якщо людина вже була призвана як резервіст і відслужила 12 місяців, то наступний раз її можуть призвати тільки за бажанням.

Нова форма призову обурила частину громадськості

Координаторка аналітико-адвокаційного центру "Юридична сотня" Вікторія Івасик зазначила, що відповідним законом фактично порушено баланс влади у державі.

"У Конституції чітко прописано, що рішення про призов резервістів має бути через указ президента, який має бути затверджений Верховною Радою. І це дає можливість не приймати рішення одноосібно. Однак, цей закон усуває цей запобіжник і надає право президенту в будь-який момент призивати ветеранів", – сказала Івасик.

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Щодо самих призовників, то, на думку авторів закону, в документі передбачені всі ризики для військовозобов'язаних у разі їхнього призову та захист з боку держави.

Тобто за резервістами зберігатиметься робоче місце, посада і середній заробіток. Тим, хто не працює, держава сплачуватиме мінімальну зарплату.

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Не нараховуватимуться на весь час призову штрафні санкції та пеня за невиконання фінансових зобов'язань. Втім, на думку Олега Жданова, закон може болісно вдарити по ветеранах.

Роботодавець десять разів подумає, що завтра призвуть протягом доби і він залишиться без персоналу. Він може не прийняти на роботу чи звільнити і віддати його місце іншому працівнику,

– сказав військовий експерт.

Що передбачає реформа військкоматів

Окрім нової форми призову резервістів, закон передбачає ще і реформу військкоматів. Тобто замість військових комісаріатів будуть створені територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Реформою передбачене забезпечення належного функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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Збільшать у декілька разів і суми штрафів за адміністративні правопорушення призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо вчасно не з'явитися до військкомату – штраф буде у розмірі від 510 до 850 гривень, а за повторну неявку – удвічі більше.