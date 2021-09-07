Новая истерика: российские пропагандисты возмутились из-за демонтажа памятника в Киеве

В столице Украины 6 сентября демонтировали памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы. Российские пропагандисты и политики сразу же устроили очередную истерику.

На реакцию российского телевидения на демонтаж памятника обратил внимание в своем блоге единственный украинский корреспондент, аккредитованный в России Роман Цимбалюк.

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Реакция оккупантов на демонтаж памятника в Киеве

В студии одного из пропагандистских шоу демонтаж истерически комментировали Ольга Скабеева и скандальный глава "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский.

Возможно, уже пора соответствующие меры вводить? Возможно, достаточно смотреть на это, они нас дергают за усы и думать на тему того, что это только элита,

– заявила Скабеева.

Жириновский издал в поддержку пропагандистки утвердительный возглас. Далее ведущая традиционно "начала размышлять" на тему "братских народов".

"Где "братский народ"? Почему он молчит? Почему он не возмутится?", – спрашивала Скабеева. Кроме того, она выразила свои страхи относительно следующих шагов Украины.

В Киеве демонтировали памятный знак: что известно

6 сентября в столице демонтировали памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы. Он был расположен в сквере на улице Маршала Якубовского.

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района таким образом выполнило решение Киевсовета.

Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма.

В России истерика из-за демонтажа памятника в Киеве: смотрите видео