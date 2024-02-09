Команда руководства ВСУ, которую рассматривает Зеленский, выглядит обнадеживающе, – Бутусов

Новая военная команда для руководства Вооруженных Сил Украины, которую рассматривает Президент Владимир Зеленский, выглядит обнадеживающе.

Об этом сказал журналист Юрий Бутусов, анализируя отставку Валерия Залужного.

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"Я обратил внимание на фамилии людей, с кем сегодня встречался Президент. И эти фамилии – Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк, Павел Палиса, Вадим Сухаревский – выглядят очень обнадеживающе. Мне такой список в целом понравился", – сказал Бутусов.

Он охарактеризовал каждого из списка, с кем знаком лично. По его мнению, эти военные, как и новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, имеют боевой опыт и пользуются авторитетом не только в своих подразделениях, но и в целом в армии.

Также Бутусов отметил, что некоторые из этих военачальников учились за границей.

То, что Президент пообщался с ними, – это вызывает уважение к такому поступку Владимира Зеленского,

– признает Бутусов.

Он также отметил, что у армии было немало проблем, в частности, и организационных. И что ответственность за них лежала, в том числе и на Залужном.

Он надеется, что новые военачальники после назначения распространят практики эффективного управления со своих подразделений на всю армию.