Про це сказав журналіст Юрій Бутусов, аналізуючи відставку Валерія Залужного.

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"Я звернув увагу на прізвища людей, з ким сьогодні зустрічався Президент. І оці прізвища – Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скібюк, Павло Паліса, Вадим Сухаревський – виглядають дуже обнадійливо. Мені такий список в цілому сподобався", – сказав Бутусов.

Він охарактеризував кожного з переліку, з ким знайомий особисто. На його думку, ці військові, як і новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, мають бойовий досвід і користуються авторитетом не тільки у своїх підрозділах, а й загалом в армії.

Також Бутусов відзначив, що дехто з цих воєначальників навчався за кордоном.

Те, що президент поспілкувався з ними, це викликає повагу до цього вчинку Володимира Зеленського,

– визнає Бутусов.

Він також зазначив, що в армії було чимало проблем, зокрема й організаційних. І що відповідальність за них лежала, в тому числі й на Залужному.

Тож він сподівається, що нові воєначальники після призначення поширять практики ефективного управління зі своїх підрозділів на всю армію.