В новой конценции внешней политики России ядерку вспомнили 10 раз: в каком контексте

Президент страны-агрессора Владимир Путин во время заседания Совбеза заявил, что подписал указ об утверждении обновленной концепции основных направлений внешней политики России. В документе 10 раз упомянули о ядерном оружии.

Прежде всего Путин заявил о стратегическом партнерстве с Китаем и Индией, странами исламского мира, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Африканского континента, Латинской Америки и Карибского бассейна, передает 24 Канал.

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Россия хочет защитить мир от ядерной войны

Следует отметить, что в новой концепции внешней политики России о ядерном оружии говорится в 11, 24 и 27 пунктах. В них, в частности, отмечают, как важно снизить риски применения ядерного оружия в мире.

В 11 пункте говорится, что "использование военной силы в нарушение международного права и обострение в ряде регионов давних вооруженных конфликтов увеличивают угрозу общей безопасности, усиливают риски столкновений между крупными государствами, в том числе с участием ядерных государств, повышают вероятность эскалации таких конфликтов и их перерастание в локальную, региональную или глобальную войну".

Вероятно, Россия пытается показать, что знает основные предпосылки для начала ядерной войны. Однако угрозы Путина и его приспешников доказывают обратное.

Интересно, что Кремль и дальше пытается выставить себя миротворцем. Об этом, в частности, свидетельствуют заявления, содержащиеся в пункте №24.

Российская Федерация базируется на неделимости международной безопасности и стремится к ее обеспечению в равной степени для всех государств на основе принципа взаимности,

– говорится в документе.

Более того, там отмечают, что "в целях поддержки и укрепления международного мира и безопасности Россия намерена уделять приоритетное внимание:

использованию мирных средств для разрешения международных споров и конфликтов;

присвоению себе преимущественной ответственности за поддержание международного мира и безопасности;

обеспечению стратегической стабильности, устранению предпосылок для разрешения глобальной войны, рисков применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения».

Такие цинические утверждения Россия озвучивает одновременно с тем, как ее армия обстреливает и убивает украинцев.

Новая концепция противоречит действиям Путина

Следует отметить, что в 27 пункте документа говорится, что Россия будет "уделять внимание определенным факторам" с целью устранения предпосылок для разрешения глобальной войны и рисков применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения.

Среди них:

недопущение обострения межгосударственных отношений до уровня, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе с применением ядерного и других видов оружия массового поражения;

предотвращение гонки вооружений и исключение ее переноса в новую плоскость, создание условий для дальнейшего поэтапного сокращения ядерных потенциалов с учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность;

выполнение гарантий безопасности в отношении государств-участников региональных договоров о зонах, свободных от ядерного оружия;

укрепление технической и физической ядерной безопасности на глобальном уровне и предотвращение актов ядерного терроризма;

нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, противодействие превращению этих механизмов в инструмент односторонних ограничений, препятствующих осуществлению законного международного сотрудничества.

Последний пункт выглядит особенно забавно, ведь недавно бункерный диктатор озвучил намерение достроить до 1 июля 2023 года на территории Беларуси хранилище для российского ядерного оружия. Там Путин планирует разместить свое ядерное оружие.