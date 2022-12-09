Об историческом освобождении Херсона: в центре Киева собралась очередь за новой маркой

9 декабря в центре Киева собралась большая очередь возле отделения Укрпочты. Это связано с продажей новой марки под названием "Херсон – это Украина".

Новая марка посвящена освобождению Херсона 11 ноября. Город был под оккупацией с начала полномасштабного вторжения России.

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В центре Киева собралась очередь за новой маркой

Так, возле Главпочтамта собралась большая очередь. Людей запускают по спискам, в которые можно записаться с утра. На 9 часов утра в списке было около 900 человек.

Вторая очередь – за спецпогашением марки – стоит внутри здания Главпочтамта.

Как стало известно, после освобождения Херсона марки с ломтиком арбуза напечатали тиражом 900 тысяч штук. Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил, что 40% тиража уже выкуплены по предзаказу. Покупатели получат свои марки в течение 3 – 5 дней.

Также вместе с маркой люди покупают конверты "Херсон – это Украина". Отметим, что только сегодня можно купить конверт первого дня. На нем изображен украинский солдат, который вкладывает кусочек арбуза с Херсоном обратно в Украину.

Кроме этого, также продают открытки "Херсон – это Украина", наклейки и разный мерч.

В центре столицы выстроилась большая очередь за маркой / фото "Вечерний Киев"

Укрпочта представляет почтовые марки "Оружие Победы"

В декабре этого года Укрпочта представляет новые почтовые марки "Оружие победы". Целью является поблагодарить ВСУ за стойкость, мощь, отвагу. Часть денег от продаж будут направлены на помощь украинским воинам.

Маркированный лист будет состоять из 6 почтовых марок. Там изобразят:

"Ольху";

"Нептун";

"Стугну-П";

"Байрактар ТВ2";

"Джавелин";

"M142 Хаймарс".

Всего тираж марочного листа – 200 000 экземпляров.