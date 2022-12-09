Нова марка присвячена звільненню Херсона 11 листопада. Місто було під окупацією з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Важливо "Роз'єднані війною": українці обрали дизайн новорічної марки

У центрі Києва зібралася черга за новою маркою

Так, біля Головпоштамту зібралася велика черга. Людей запускають по списках, в які можна записатися зранку. На 9 годину ранку у переліку було близько 900 осіб.

Друга черга – за спецпогашенням марки – стоїть всередині будівлі Головпоштамту.

Як стало відомо, після звільнення Херсона марки зі скибкою кавуна надрукували тиражем 900 тисяч штук. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що 40% тиражу вже викуплено по передзамовленню. Покупці отримають свої марки протягом 3 – 5 днів.

Також разом із маркою люди купують конверти "Херсон – це Україна". Зауважимо, що лише сьогодні можна придбати конверт першого дня. На ньому зображений український солдат, який вкладає скибочку кавунчика з Херсоном назад в Україну.

Окрім цього, також продають листівки "Херсон – це Україна", наклейки та різні мерчі.

У центрі столиці вишикувалась велика черга за маркою / фото "Вечірній Київ"

Укрпошта представляє поштові марки "Зброя Перемоги"

У грудні 2022 року Укрпошта представляє нові поштові марки "Зброя перемоги". Метою є подякувати ЗСУ за стійкість, міць, відвагу. Частину грошей від продажів спрямують на допомогу українським воїнам.

Маркований аркуш складатиметься з 6 поштових марок. Там зобразять:

"Вільху";

"Нептун";

"Стугну-П";

"Байрактар ТБ2";

"Джавелін";

"M142 Хаймарс".

Загалом тираж маркового аркуша – 200 000 примірників.