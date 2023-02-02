Об этом сообщила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в прямом эфире телеканала "Рада". По ее словам, подобное развитие событий уже неоднократно наблюдалось перед атаками.

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Что указывает на подготовку к новому ракетному удару

По словам спикера оперативного командования "Юг", нужно быть готовым к любому варианту развития событий. Гибридная война продолжается и нужно пристально следить за действиями врага.

В настоящее время корабельная группировка россиян продолжает переформатироваться. В то же время, общее количество кораблей россиян в Черном море уменьшилось.

Сейчас наблюдают 10 единиц, среди которых только 1 надводный ракетоноситель. Остальные отвели в пункты базирования, чтобы перезарядить.

Наталья Гуменюк утверждает, что такое уже неоднократно случалось – вероятно, оккупанты готовятся к новой ракетной атаке.

Они некоторое время "играют мышцами" в море, демонстрируют свое присутствие и имитируют контроль ситуации. А затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к определенным действиям, к маневрам по массированному ракетному удару,

– объяснила спикера.

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