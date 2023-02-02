Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк у прямому ефірі телеканалу "Рада". За її словами, схожий розвиток подій вже неодноразово спостерігали перед атаками.
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Що вказує на підготовку до нового ракетного удару
За словами спікерки оперативного командування "Південь", потрібно бути готовим до будь-якого варіанту розвитку подій. Гібридна війна триває і необхідно пильно спостерігати за діями ворога.
Наразі корабельне угрупування росіян продовжує переформатовуватись. Водночас загальна кількість кораблів росіян у Чорному морі зменшилася.
Зараз спостерігають 10 одиниць, серед яких тільки 1 надводний ракетоносій. Решту відвели у пункти базування, аби перезарядити.
Наталія Гуменюк стверджує, що таке вже неодноразово траплялося – ймовірно, окупанти готуються до нової ракетної атаки.
Вони певний час "грають м'язами" в морі, демонструють свою присутність й імітують контроль ситуації. А потім заходять в пункти базування, як правило, готуючись до певних дій, до маневрів щодо масованого ракетного удару,
– пояснила речниця.
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Наталія Гуменюк розповіла, чи можлива висадка російського десанту на Півдні
- Російські десантні кораблі розмістилися у Чорному морі. Наталія Гуменюк заявила, що таким чином противник "демонструє силу".
- За словами керівниці пресцентру ОК "Південь", росіяни вже давно не ризикують наближатися до відстані, за якої була б можлива висадка. Окупанти знають, що в ЗСУ достатньо зброї, аби уразити їхній десант.
- Тому вони тримаються на відстані 150 – 200 кілометрів від контрольованого Україною узбережжя. А твердження про "контроль" над Чорним морем – пустопорожні балачки.