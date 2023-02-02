Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк у прямому ефірі телеканалу "Рада". За її словами, схожий розвиток подій вже неодноразово спостерігали перед атаками.

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Що вказує на підготовку до нового ракетного удару

За словами спікерки оперативного командування "Південь", потрібно бути готовим до будь-якого варіанту розвитку подій. Гібридна війна триває і необхідно пильно спостерігати за діями ворога.

Наразі корабельне угрупування росіян продовжує переформатовуватись. Водночас загальна кількість кораблів росіян у Чорному морі зменшилася.

Зараз спостерігають 10 одиниць, серед яких тільки 1 надводний ракетоносій. Решту відвели у пункти базування, аби перезарядити.

Наталія Гуменюк стверджує, що таке вже неодноразово траплялося – ймовірно, окупанти готуються до нової ракетної атаки.

Вони певний час "грають м'язами" в морі, демонструють свою присутність й імітують контроль ситуації. А потім заходять в пункти базування, як правило, готуючись до певних дій, до маневрів щодо масованого ракетного удару,

– пояснила речниця.

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