Однак найбільшою втратою окупантів була моральна. Про це розповіла в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

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Найбільша втрата росіян

Усе через те, що загарбники абсолютно не очікували такого зухвалого ходу захисників України. Окрім завданих втрат нашим військовим вдалося визначити:

потужності окупантів,

їхню готовність,

здатність протидіяти раптовому нападу.

Крім того, це була спроба деморалізувати особовий склад, тому що вони відчували себе досить впевнено на цій ділянці місцевості. Наразі вони відчувають, і кожного разу це їх переконує, що острови не є зоною їх абсолютного контролю,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Результати враження командного пункту

Завдяки роботі військових України, окупанти й самі визнають цю територію сірою зоною, адже вона переходить з контролю під контроль. А також усвідомлюють, що Дніпро не є абсолютною перешкодою для сил оборони.

Щодо загальних втрат, то Наталя Гуменюк не розповіла, скільки саме вдалося ліквідувати загарбників. Вона підкреслила, що озвучувати такі дані – це прерогатива Генштабу.

Але ми можемо констатувати, що згортання підрозділів на цих напрямках і переміщення їх глибше – це і є досягнутий результат,

– зазначила вона.

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