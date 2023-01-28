Однако наибольшей потерей оккупантов была моральная. Об этом рассказала в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

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Самая большая потеря россиян

Все потому, что захватчики совершенно не ожидали такого дерзкого хода защитников Украины. Кроме нанесенных потерь нашим военным удалось определить:

мощности оккупантов,

их готовность,

способность противодействовать внезапному нападению.

Кроме того, это была попытка деморализовать личный состав, потому что они чувствовали себя достаточно уверенно на этом участке местности. Пока они чувствуют, и каждый раз это их убеждает, что острова не являются зоной их абсолютного контроля,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

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Благодаря работе военных Украины, оккупанты и сами признают эту территорию серой зоной, ведь она переходит из контроля под контроль. А также отдают себе отчет, что Днепр не является абсолютным препятствием для сил обороны.

Что касается общих потерь, то Наталья Гуменюк не рассказала, сколько именно удалось ликвидировать захватчиков. Она подчеркнула, что озвучивать такие данные – это прерогатива Генштаба.

Но мы можем констатировать, что сворачивание подразделений на этих направлениях и перемещение их глубже – это и есть достигнутый результат,

– отметила она.

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