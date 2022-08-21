В россии создали новую мобилизационную систему: разведка рассказала, что она предполагает
Источник:Главное управление разведки Минобороны
У россии серьезные проблемы с личным составом – на фоне колоссальных потерь не удается пополнить личный состав. Поэтому кремль решил создать новую систему мобилизации.
В разведке рассказали, что новая российская система мобилизации предполагает проведение мобилизации по территориальному принципу. Под прицелом "рекрутеров" беднейшее население страны и "малые народы".
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Как россия пытается укомплектовать войско
По данным Главного управления разведки Минобороны, в Нижегородской области россии пытаются сформировать танковый батальон, однако планы оккупантов провалились – из необходимых 160 человек контракт подписали около 30.
Для того, чтобы популяризировать подписание контракта, оккупанты решили мотивировать население деньгами – мол, семьи "добровольцев", у которых дети учатся в 10 – 11 классах, с 1 сентября будут получать выплаты в размере 10 тысяч рублей. Однако это не помогло.
Поэтому россия решила проводить мобилизацию по территориальному принципу – каждая региональная единица должна формировать подразделения, которые будут финансироваться за счет регионального бюджета.
Ставка российского руководства сделана на беднейшее население страны и представителей так называемых "малых народов", которых "главные денацификаторы" маркируют как "неславян". Причина проста – именно эти категории населения имеют наибольший "протестный потенциал" на фоне ухудшения экономической ситуации в россии.
Потери оккупантов с начала полномасштабной войны
С первого дня полномасштабного вторжения россии, украинские защитники и защитницы наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 21 августа наши войска ликвидировали около 45 200 захватчиков. Кроме того, оккупанты несут потери и среди техники, в частности украинские войска уничтожили:
- 1 912 танков;
- 4 224 боевые бронированные машины;
- 1 028 артиллерийских систем;
- 266 реактивных систем залпового огня;
- 141 средство ПВО;
- 234 самолета;
- 197 вертолетов;
- 806 вертолетов;
- 190 крылатых ракет;
- 3 143 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
- 99 единиц специальной техники.
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