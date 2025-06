"Миротворец": The Week изобразил Трампа на ракете после атаки США по Ирану

Журнал The Week разместил на обложке президента США Дональда Трампа, который летит на ракете, имея в виду недавнюю операцию США в Иране. Впрочем, на американской версии журнала картинка иная.

На американской версии британского журнала Трамп просто одет в форму пилота ВВС США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Week UK і The Week US.

Смотрите также У Трампа начали продавать футболки с надписью "Папочка" после слов Рютте

Британский журнал нарисовал Трампа на ракете

Британский журнал The Week нарисовал президента США Дональда Трампа на ракете и поместил на обложку очередного выпуска. Иллюстрацию подписали "Миротворец".

Окупятся ли удары Трампа?

– спрашивают в издании.



Обложка британского The Week / Фото: Howard McWilliam / The Week UK в Facebook

Американская версия журнала выходит отдельно. Там, впрочем, также затронули тему ударов США по Ирану на обложке.

На американской версии журнала Трамп изображен в лучшем свете. "Миссия выполнена?", – написано на обложке над изображением Трампа в форме ВВС США, которому аплодируют Марко Рубио, Пит Гегсет и Джей Ди Вэнс.



Американская обложка The Week / usmagazine.theweek.com