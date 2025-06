На американській версії британського журналу Трамп просто одягнений у форму пілота ВПС США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Week UK і The Week US.

Британський журнал намалював Трампа на ракеті

Британський журнал The Week намалював президента США Дональда Трампа на ракеті і помістив на обкладинку чергового випуску. Ілюстрацію підписали "Миротворець".

Чи окупляться удари Трампа?

– запитують у виданні.



Обкладинка британського The Week / Фото: Howard McWilliam / The Week UK у Facebook

Американська версія журналу виходить окремо. Там, втім, також торкнулися теми ударів США по Ірану на обкладинці.

На американській версії журналу Трамп зображений у кращому світлі. "Місія виконана?", – написано на обкладинці над зображенням Трампа у формі ВПС США, якому аплодують Марко Рубіо, Піт Гегсет та Джей Ді Венс.



Американська обкладинка The Week / Фото: usmagazine.theweek.com