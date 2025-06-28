На американській версії британського журналу Трамп просто одягнений у форму пілота ВПС США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Week UK і The Week US.
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Британський журнал намалював Трампа на ракеті
Британський журнал The Week намалював президента США Дональда Трампа на ракеті і помістив на обкладинку чергового випуску. Ілюстрацію підписали "Миротворець".
Чи окупляться удари Трампа?
– запитують у виданні.
Обкладинка британського The Week / Фото: Howard McWilliam / The Week UK у Facebook
Американська версія журналу виходить окремо. Там, втім, також торкнулися теми ударів США по Ірану на обкладинці.
На американській версії журналу Трамп зображений у кращому світлі. "Місія виконана?", – написано на обкладинці над зображенням Трампа у формі ВПС США, якому аплодують Марко Рубіо, Піт Гегсет та Джей Ді Венс.
Американська обкладинка The Week / Фото: usmagazine.theweek.com