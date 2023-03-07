Второй раунд – будет ли нокаут Путина: The Week представил обложку с Зеленским и Байденом

На обложке англоязычного иллюстрированного журнала The Week, который выйдет 10 марта, будет изображен президент Украины Владимир Зеленский в качестве боксера. Его ассистентом станет глава Белого дома Джо Байден.

Подпись еженедельника назовет: "Второй раунд в Украине. Дадут ли Байден и НАТО Зеленскому то, что ему нужно для нокаута Путина?"

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Новая обложка The Week

Отметим, что две международные версии издания The Week: британская и американская. Обложки у них иногда отличаются очень существенно. Это американская версия.

Президента Украины изобразили как участника поединка, а глава Белого дома стал в виде секунданта Зеленского.



Новая обложка журнала / Скриншот

Напомним, что Зеленский уже не в первый раз попадает на обложку The Week. В конце прошлого года издание сделало карикатуры с самыми влиятельными людьми.

На обложку попал как Владимир Зеленский, так и диктатор Путин. Однако роли у них кардинально разные. Они попали на обложки сразу двух версий еженедельника The Week: британской и американской.

Путин оказался в полной изоляции

Американская версия была объята в рождественский уют. Там влиятельные мировые лидеры сидят за столом.

Среди них есть и Зеленский – он пьет вино, обнимаясь с Джонсоном. Очевидно, компании весело. На стене висит украинское знамя и портрет покойной королевы Елизаветы II.

Если присмотреться, за окном можно увидеть Путина. Диктатор наблюдает за всем через окно. При этом он разрушает снеговика, выбранного в шапку и шарф с сине-желтым цветом.

Американская версия журнала

Американская версия The Week была несколько иной. На заднем фоне изобразили разрушенное русской армией здание. А на обнаженном дереве – объявления о розыске с лицом Путина. На его лице следует окровавленная рука. Также на заднем фоне потерялся злой Трамп и подозреваемый Си Цзиньпин, размышляющий над российской ракетой.

На переднем плане – Зеленский вместе с Байденом поет рождественскую коляду, держа в руках свечной фонарь.