Підпис тижневика назву: "Другий раунд в Україні. Чи дадуть Байден і НАТО Зеленському те, що йому потрібне для нокауту Путіна?".

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Нова обкладинка The Week

Зазначимо, що є дві міжнародні версії видання The Week: британська та американська. Обкладинки у них часом відрізняються дуже суттєво. Це американська версія.

Президента України зобразили, як учасника поєдинку, а глава Білого дому став у вигляді секунданта Зеленського.



Нова обкладинка журналу / Скриншот

Нагадаємо, що Зеленський вже не вперше потрапляє на обкладинку The Week. Наприкінці минулого року видання зробило карикатури з найвпливовішими людьми.

На обкладинку потрапив як і Володимир Зеленський, так і диктатор Путін. Проте ролі у них кардинально різні. Вони потрапили на обкладинки одразу двох версій тижневика The Week: британської та американської.

Путін опинився в повній ізоляцій

Американська версія була огорнута в різдвяний затишок. Там впливові світові лідери сидять за одним столом.

Серед них є і Зеленський – він п'є вино, обіймаючись із Джонсоном. Вочевидь, компанії весело. На стіні висить український стяг та портрет покійної королеви Єлизавети II.

Якщо пригледітись, за вікном можна побачити Путіна. Диктатор спостерігає за всім через вікно. При цьому він руйнує сніговика, обраного в шапку та шарф з синьо-жовтими кольорами.

Американська версія журналу

Американська версія The Week була дещо іншою. На задньому тлі зобразили зруйнований російською армією будинок. А на оголеному дереві – оголошення про розшук з обличчям Путіна. На його обличчі слід від закривавленої руки. Також на задньому фоні згубився злий Трамп і підозрілий Сі Цзіньпін, який роздумує над російською ракетою.

На передньому плані – Зеленський разом з Байденом співає різдвяну коляду, тримаючи у руках свічковий ліхтар.

Зверніть увагу! Обидві версії журналу можете переглянути за посиланням.