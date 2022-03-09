"Новая почта" начала выдавать переводы Western Union без комиссии
9 марта 2022 , 15:01Читати новину українською
Источник:"Новая почта"
Пресс-служба "Новой почты" сообщила, что в отделениях можно получить международные денежные переводы Western Union и Ria, которые отменили комиссию в Украине. Сейчас льготные условия будут действовать до 31 марта.
"Новая почта" объяснила детали. Получить международные переводы Western Union и Ria можно в любом отделении, которое работает.
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Поддерживаем друг друга со всех уголков мира и мы обязательно прорвемся,
– говорится в сообщении.
Как получить международный денежный перевод в Новой почте:
- сообщить оператору номер перевода, который назвал отправитель денег;
- назвать фамилию, имя и страну отправителя;
- предоставить документы, удостоверяющие личность.
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