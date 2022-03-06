"Новая почта" открыла гуманитарные уголки
6 марта 2022 , 08:29Читати новину українською
Источник:"Правда Геращенко"
Компания "Новая почта" открыла гуманитарные уголки во всех работающих отделениях. Теперь люди смогут отправлять гуманитарную помощь военным и гражданским.
Отправлять и получать гуманитарные грузы могут все бесплатно. В то же время, конкретного адресата указывать необязательно.
К теме Укрзализныця завезла в Харьков 50 тонн гуманитарки и готова эвакуировать людей
Отправить можно:
- продукты длительного хранения;
- медикаменты;
- средства личной гигиены;
- другие необходимые вещи.
Чтобы отправить гуманитарный груз бесплатно, клиенты должны принести его в отделения "Новой почты". Но перед тем следует узнать адреса работающих сейчас отделений.
Пример гуманитарных уголков в Харькове / Фото Харьковская ОВА
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!