Как "Новая Почта" и Укрпочта будут работать на праздники

В большинство праздничных дней "Новая почта" и Укрпочта будут работать. Правда, ограничения в работе почтовых операторов будут 1 января 2023 года.

Соответствующие сведения они сообщили на своих сайтах. Следует отметить, что 7 января, в субботу, отделения "Новой почты" будут работать по графику выходного дня, а в Укрпочте откроются только 37 отделений.

Заметьте "Новая почта" открыла очередные два отделения в Польше

Как будут работать почтовые операторы в конце декабря

На Рождество по григорианскому календарю, то есть 25 декабря:

"Новая почта" будет работать по обычному графику;

Укрпочта – преимущественно с 8 – 10 часов утра до 14 – 19, в зависимости от населенного пункта. Открытыми будут 132 филиала.

В течение 26 декабря почтовые отделения будут работать по своему обычному графику.

Уже 31 декабря "Новая почта" откроет свои двери на час раньше, однако будет работать по графику субботы.

Отделение Укрпочты 31 декабря, очевидно, тоже будут выдавать и отправлять посылки по графику субботы. Ведь компания не информировала об особом режиме работы в этот день.

Каким будет график 1 января

1 января – выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузки посылок в почтоматы также не будет, однако заранее загруженные посылки вы сможете получить,

– сообщили в "Новой почте".

Укрпочта будет работать в большинстве городов с 9 часов утра и до 16. Только в Киеве на Воздухофлотском проспекте 75 и на улице Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 – с 9 до 19 часов без перерыва.

График работы отделений Укрпочты 1 января / Скриншот с сайта почтового оператора

Правда, в первый день 2023 года будет работать значительно меньше отделений, чем в будние дни – только 20.

Что известно о работе отделений 7 января

Отделение "Новой почты" 7 января, в субботу, будет работать по графику выходного дня.

В компании посоветовали, что найти ближайшее к вам отделение или посмотреть график его работы можно:

через чат-бот в телеграме;

или на сайте.

В Укрпочте сообщили, что 7 января 2023 года будут работать только 37 филиалов. Также в компании обнародовали график и время работы тех, которые будут открыты. Полный список можно просмотреть за ссылкой.

Заметьте "Новая почта" возобновила доставку в Херсон, но по определенным правилам

Последние новости о почтовых операторах