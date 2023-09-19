Привыкает к мягким стенам: как выглядит новое поместье Лукашенка за 14 миллионов долларов
Источник:BelPol
Еще одно здание в центре Минска обустроили для нужд самопровозглашенного президента Беларуси. Журналисты получили доступ к документам ремонта – общая стоимость и масштабы реконструкции нового имения впечатляют.
Важно, что ремонт помещения происходит за бюджетные средства. Интересно, что спальня Лукашенко имеет полностью мягкие стены – у диктатора интересные представления о комфорте.
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Аквадискотека для Лукашенко
Бывшие силовики получили доступ к документам реконструкции четырехэтажного здания в центре Минска, где раньше располагалось медицинское учреждение. В частности, они получили детальные планы, дизайн-концепции, контракты, договоры о поставках и сметах.
Авторы расследования рассказывают, что на первом этаже у Александра Лукашенко будут переговорные комнаты, рабочие кабинеты, оружейная комната, пункт пропуска со сканером и металлодетекторами. Не обошлось и без люксовой зоны отдыха со спа-бассейном, снегогенератором, "душем впечатлений" и прочими "полезными" атрибутами.
Реконструкция "душа впечатлений" в новом имении Лукашенко / BelPol
На втором этаже для Лукашенко обустроят исключительно рабочее пространство: залы для переговоров, пресс-центр и конференц-комната на 29 человек. Кроме этого, там расположен большой зал для обеда, кабинеты, библиотека, помещения для прислуги и охраны.
Второй этаж выделили для работы / BelPol
Третий этаж новой резиденции самопровозглашенный президент он бережно выделил для гостей и поставил там обеденный стол. Стоимость потолочного витража там достигает 28,5 тысяч долларов. Кроме этого, там разместили зал совещаний с васильковым потолочным витражом, который стоит 79 тысяч долларов, рабочий кабинет и спальню с мягкими стенами. Интересно, что для санузла приобрели мыльницу 660 долларов.
Спальня самопровозглашенного президента / BelPol
На последнем этаже разместили три кабинета для персонала, кабинеты начальника личной охраны и личного врача, процедурный кабинет.
Все эти бумаги для проведения ремонта подписаны начальником Главного управления капитального строительства Управления делами Александра Лукашенко Евгением Галиным. Это служит доказательством принадлежности самопровозглашенного президента Беларуси к строительству.
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