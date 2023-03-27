Украинцев предупредили о новой ИПСО, которую готовит Россия: что задумал враг

Россия готовится к очередной информационно-психологической операции. В этот раз враг планирует разогнать панические настроения из-за экономики.

Россияне готовят новую ИПСО о том, "как хорошо жить в России". Об этом предупреждает Центр стратегических коммуникаций.

Смотрите также Не идеей: аналитики AP рассказали, как Путин мотивирует россиян вступать в армию

Новое вранье от россиян

Российская пропаганда готовит ИПСО, будто в Украине зашкаливают цены на продукты, а потому нужно скорее "сдаваться России, потому что там все дешевле".

Для этого в пабликах по координации ботов начали бросать призывы к агентуре на территории Украины с командой посылать ценники продуктов в украинских магазинах – впоследствии их планируют распространять по чатам в украинских телеграмм-каналах с соответствующими месседжами. Сбор информации представляется под видом "флешмоба".

Как полномасштабное вторжение России повлияло на экономику

Напомним, что именно из-за России в Украине и мире растут цены на продукты. Из-за оккупации части юга Украины, на которой аграриям не дают полноценно работать, а также блокировка "зернового коридора" мир столкнулся с очередным кризисом.

Россияне воровали украинское зерно, арбузы и мелитопольскую черешню. В то же время, украинские аграрии вынуждены заниматься выращиванием урожая под постоянными обстрелами и без техники, которую мародерила российская армия.

Из-за того, что в условиях полномасштабной войны и непрерывного российского террора стало гораздо труднее выращивать овощи, внутренних запасов Украине не хватает. А импортные товары стоят дороже, потому в магазинах действительно наблюдается рост цен.

Сказался и энергетический кризис, также спровоцированный россиянами. Повышение стоимости электроэнергии обусловило рост цен на мясо. Этого не было бы, если бы армия России всю зиму не обстреливала энергообъекты Украины.

В Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что тезис о высоком уровне жизни россиян – манипулятивный. По данным всероссийского центра изучения общественного мнения, после начала полномасштабного вторжения в Украину каждый третий россиянин начал существенно экономить на еде и меньше покупать качественные и дорогие продукты из-за сокращения доходов.