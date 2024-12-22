Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на экс-советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко. Такие перемещения могут свидетельствовать об изменении тактики оккупантов.

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Куда движется техника с новой пометкой

Колонны военных грузовиков, которые двигались с Розовско-Пологовской агломерации через Мариуполь, зафиксировали в направлении севера Донецка.

На этой технике заметили новую отметку, детали которой сейчас уточняются. Это может быть маркировка для идентификации подразделений или обозначения конкретной операции.

В то же время наблюдаются неожиданные перемещения малыми колоннами в направлении Ростовской области, сопровождаемые военной полицией. В течение недели зафиксировано не менее четырех таких колонн.

Цель этих движений пока не понятна, но вероятно, речь идет о перегруппировке или изменении приоритетов в расположении войск.

Усиление ПВО и активность авиации

В западной и северо-западной части Мариупольского района оккупанты разворачивают системы ПВО С-300. Их перемещают открыто, днем, что указывает на спешку в усилении обороны, в частности для защиты Ростовской области.

Параллельно продолжает работать вражеская авиация. Российские самолеты осуществляют вылеты из Приморско-Ахтарска через село Урзуф в направлении Запорожья, что свидетельствует о попытках усилить давление на украинские позиции.

К слову, появление новых символов на технике россиян может быть частью тактики оккупантов для координации действий подразделений или сокрытия реальных целей операции. Такие изменения часто предшествуют активным действиям на конкретных направлениях.