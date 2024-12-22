Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ексрадника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Такі переміщення можуть свідчити про зміну тактики окупантів.

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Куди рухається техніка з новою позначкою

Колони військових вантажівок, які рухались із Розівсько-Пологівської агломерації через Маріуполь, зафіксували в напрямку північної Донеччини.

На цій техніці помітили нову позначку, деталі якої наразі уточнюються. Це може бути маркування для ідентифікації підрозділів або позначення конкретної операції.

Водночас спостерігаються несподівані переміщення малими колонами у напрямку Ростовської області, що супроводжуються військовою поліцією. Протягом тижня зафіксовано щонайменше чотири такі колони.

Мета цих рухів поки не зрозуміла, але ймовірно, йдеться про перегрупування або зміну пріоритетів у розташуванні військ.

Посилення ППО та активність авіації

У західній і північно-західній частині Маріупольського району окупанти розгортають системи ППО С-300. Їх переміщують відкрито, вдень, що вказує на поспіх у посиленні оборони, зокрема для захисту Ростовської області.

Паралельно продовжує працювати ворожа авіація. Російські літаки здійснюють вильоти з Приморсько-Ахтарська через село Урзуф у напрямку Запоріжжя, що свідчить про спроби посилити тиск на українські позиції.

До слова, поява нових символів на техніці росіян може бути частиною тактики окупантів для координації дій підрозділів або приховання реальних цілей операції. Такі зміни часто передують активним діям на конкретних напрямках.