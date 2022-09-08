Уведомления приходят даже при минимальной связи, – ГСЧС о новой системе оповещения

В Украине 7 сентября прошло тестирование новой системы оповещения от ГСЧС. Она работает даже при минимальной связи.

Наладить работу системы оповещения помогли мобильные операторы Vodafone, Life и Киевстар. Над запуском также работали Ассоциация мобильных операторов, МВД и Минцифры.

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В ГСЧС рассказали, как работает новая система оповещения

ГСЧС запустила новую систему информирования о чрезвычайных ситуациях. Уже с ноября – декабря она, вероятно, начнет работать в полную силу.

7 сентября мы начали тестирование новой системы оповещения с помощью мобильных телефонов,

– рассказал заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш.

Он отметил, что система работает путём передачи информации через служебные каналы связи мобильных операторов. Используя сети мобильных операторов и их базовые станции, ГСЧС пересылает сообщения абонентам, которые находятся в зоне работы мобильных станций.

"Наибольшее преимущество системы – уведомление поступает при минимальной мобильной связи. Также важный элемент – мгновенная доставка сообщений", – подытожил Примуш.

Напомним, что тестовые уведомления не требуют никаких действий. Такие сообщения будут поступать только жителям тех областей, где не ведутся активные боевые действия, в частности:

Винницкой,

Волынский,

Днепропетровской,

Житомирской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Кировоградской,

Киевской,

Львовской,

Одесской,

Полтавской,

Ровенской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Черновицкой,

Черниговской областях,

в Киеве.

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