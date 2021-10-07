С таким заявлением выступил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан на парламентских слушаниях.

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У посла Франции в Австралии будет две задачи

Посол Франции вернется в Канберру с двумя миссиями – чтобы помочь пересмотреть условия наших отношений с Австралией в будущем и защитить наши интересы,
– сказал Ле Дриан.

Париж учел ситуацию с подводными лодками и подчеркнул, что это никак не повлияет на решимость присутствовать в Тихоокеанском регионе.

Конкретная дата возвращения – неизвестна

В правительстве Франции надеются, что со временем удастся компенсировать ущерб, нанесенный отменой соглашения.

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Главное о масштабном скандале с субмаринами

  • США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового оборонного союза AUKUS.
  • Цель создания – сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
  • Таким образом Австралия получит 8 подводных лодок.
  • Канберра решила расторгнуть в одностороннем порядке контракт с Парижем.
  • Согласно этому соглашению, Франция должна была соорудить 12 подводных лодок. Стоимость контракта – 56 миллиардов евро.
  • Из-за этого Франция отозвала послов из Австралии и США.