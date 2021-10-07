З такою заявою виступив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан на парламентських слуханнях.

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У посла Франції в Австралії буде два завдання

Посол Франції повернеться в Канберру з двома місіями – аби допомогти переглянути умови наших відносин з Австралією в майбутньому та захистити наші інтереси,

– сказав Ле Дріан.

Париж врахував ситуацію з підводними човнами і наголосив, що це ніяк не вплине на рішучість бути присутніми в Тихоокеанському регіоні.

Конкретна дата повернення – невідома

В уряді Франції сподіваються, що з часом вдасться компенсувати збитки, завдані скасуванням угодою.

Зверніть увагу! Наразі невідомо, коли посол Франції повернеться в Австралії, адже конкретної дати голова МЗС не назвав.

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