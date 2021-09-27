Все же мы помним многодневную эпопею с недовольством Франции. Речь идет о сделке между США, Великобританией и Австралией по созданию нового военного альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Францию держали в неведении

Казалось, что недовольство Франции вполне оправдано, ведь она является единственной европейской страной, которая имеет в этом регионе, кроме своих интересов, еще и территориальные владения.

Поэтому в Париже не ожидали, что их просто выбросят из блока безопасности в регионе.

Ведь США, Великобритания и Австралия тайно несколько месяцев планировали новый альянс, держа в неведении Францию. Более того, на Елисейских полях об этом союзе узнали всего за несколько часов до официального оглашения.

В совокупности с потерянным контрактом на поставки подлодок, это был мощнейший удар по Франции, которая по старой памяти все еще считает себя лидером в мировой иерархии.



Власть Франции держали в неведении / Фото Getty Images

Французы никак не могут забыть былые времена, когда в их подчинении была масса колоний. Но сегодня ситуация резко меняется.

Азиатские страны смотрят в сторону США

"Свет мой зеркальце, скажи, остаюсь ли я великой державой?" – с таким заголовком вышла французская газета L`Opinion.

Такой вопрос вполне логичен, ведь Франция, как единственная европейская страна с территориями и военным присутствием в Индо-Тихоокеанском регионе, многие годы формировала повестку по сдерживанию Китая.

Но вдруг оказалось, что США в один миг забрали эту инициативу и всё больше азиатских стран смотрят в сторону американцев, а не французов.

Именно отсюда всё недовольство Франции и верхушки ЕС. Отсюда все обвинения в предательстве и угрозы разрыва отношений – по самолюбию французов был нанесен удар.

Байден и Макрон провели переговоры

Но сейчас напряжение между ЕС и США немного ослабло. После долгого молчания, Байден и Эммануэль Макрон всё же провели переговоры. В них Байден согласился, что нужно было посоветоваться с французами перед решением.

Но, что сделано, то сделано, а потому стоит двигаться дальше. В итоге оба президента пришли к выводу, что нужно "начать процесс углубленных консультаций, направленных на создание условий для обеспечения доверия и предложения конкретных мер для достижения общих целей".



Байден согласился, что нужно было посоветоваться с французами / Фото Getty Images

И, о чудо, всё недовольство, или по крайней мере его часть, вдруг исчезли. Макрон заверил, что посол Франции, которого накануне отозвали, уже скоро вернется в Вашингтон.

Кроме того, случилось и то, о чем мы с вами говорили всю неделю – Французский военный подрядчик Naval Group заявил, что попросту выставит Австралии счет за сорванный контракт.

К слову, многие евродепутаты заявляли, что это нужно было сделать в первый же день и конфликт был бы исчерпан. К тому же, Министерство обороны Франции признало, что Австралия уже заплатила больше миллиарда долларов за первый этап работы над подлодками и деньги назад не просит.

Да и компенсацию, по контракту, Австралии всегда может помочь выплатить США. Всё – конфликт исчерпан.

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Кроме того, французский член Европарламента и бывший чиновник Минобороны Франции Арно Данжан заверил, что Парижу давно пора признаться себе в том, что хоть он и имеет огромные амбиции, но сдерживать Китай в одиночку, без США, он точно не сможет.

Потому атомные подлодки американцев в регионе только на руку французам. Байден даже где-то поддержал этот тезис в разговоре с Макроном. Мол, никто не собирается выбрасывать Францию из региона и США очень важна поддержка Европы в борьбе с Китаем.

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Франция ослабила своё давление

Но всё же, у Америки куда больше сил и ресурсов. Ведь, кроме того самого Альянса с британцами и австралийцами, Байден уже заручился поддержкой Японии и Индии, то есть ближайших соседей Китая.

Всё это не ставится ни в какое сравнение с французским присутствием в Индо-Тихоокеанском регионе. Франция имеет там до 7 тысяч солдат, до 40 военных самолетов и 7 военно-морских судов. Но этого ничтожно мало для сдерживания мощной армии Китая.

Но, знаете, важно то, что Байдену потребовалось сделать всего один телефонный звонок и Франция тут же ослабила своё давление и громкие заявления.

Видимо, понимая, что если она и дальше будет "выделываться", то в Тихоокеанском регионе её может просто не остаться. Быть другом для 2 автократий (Китая и России), но в тоже время врагом всего остального демократического мира – это очень незавидное положение.

Верхушка ЕС выступила с заявлением

Поддерживая гнев Франции, сразу 2 высокопоставленных чиновника ЕС (председатели Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен) призывали поставить на паузу любые отношения между США и ЕС.

Более того, эта же верхушка ЕС ставила под сомнение необходимость проведения первого заседания новосозданного Совета ЕС – США по вопросам торговли и технологий, запланированного на 29 сентября.

Справка. Это своеобразный форум, где политики планировали согласовать совместную работу в таких областях, как микрочипы, робототехника и искусственный интеллект.

Для американцев этот новый формат – ключевой способ попытаться создать альянс против Китая, чтобы сохранить технологическое превосходство в демократических странах.

Проще говоря, Байден планировал с помощью этого Союза вышвырнуть Китай на обочину мировой торговли в области передовых технологий.



Байден планировал вышвырнуть Китай на обочину мировой торговли / Фото Getty Images

Но стоило Байдену переубедить Макрона, как ЕС вдруг передумал и заявил, что всё же готов провести заседание Совета в Питтсбурге. Первыми, кто радостно сообщили эту новость, стали, как ни странно, представители стран Скандинавии и Балтии, которые и отвечают в ЕС за вопросы торговли и технологий.

Причем их твиты оказались абсолютно идентичными.

На Францию надавил не только Байден

Северные страны ЕС, ведущие свободную торговлю, и некоторые страны Восточной Европы, которые уделяют приоритетное внимание связям в области безопасности с Вашингтоном, были возмущены попыткой Франции навязать своё негодование остальной части блока.

Ведь все прекрасно понимают, что Макрон, проповедующий "стратегическую автономию" от США, ведет их к краху экономики и безопасности. Поэтому у Байдена была поддержка и внутри ЕС.

Если вчера лидеры ЕС призывали поддержать Францию, то теперь они призывают ее поддержать мнение остальных.

К тому же, вопреки мнению, что после ухода Ангелы Меркель именно Макрон стал неформальным лидером Европы, всё же нашлись те, кто призвал Париж приструнить свои амбиции и продолжить диалог с Байденом, а не отворачиваться от него.

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Самый громкий голос протеста звучал из Дании, в частности от премьер-министра этой страны. Она оказалась права.

Но кто был еще больше прав в отношении заносчивой Франции, так это депутат немецкого Бундестага Рётген, который добавил, что Франция без США просто не выживет.

Но всё же главный вывод из этого конфликта, который закончился ничем для Франции, следующий: заигрывания с автократами Китаем и Россией абсолютно ни к чему не приводят. Во время настоящего кризиса Европа всё же поворачивает голову в сторону США.