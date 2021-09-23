Такий різкий коментар глава уряду дав британським ЗМІ. Джонсон не сказав конкретно, що мовиться про Францію, він використав фразу "деякі наші найдорожчі друзі".

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"Найдорожчим друзям" треба взяти себе в руки, – Джонсон

Що я хочу сказати з цього приводу, це те, що настав час для деяких наших найдорожчих друзів взяти себе в руки і залишити мене у спокої щодо цього всього,

– зазначив Джонсон.

Британський прем'єр впевнений, що AUKUS – об'єднання трьох союзників-однодумців і це сприятиме зміцненню зв'язків між США, Австралією та Британією.

Глави МЗС країн, попри плани, не зустрілись на Генасамблеї ООН

Зазначимо, що міністри закордонних справ Франції, Британії та США мали зустрітись під час Генасамблеї ООН. Проте представник Франції від цієї зустрічі відмовився. Через скандал раніше скасували спільний саміт Франції та Великої Британії.

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