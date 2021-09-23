Такой резкий комментарий глава правительства дал британским СМИ. Джонсон не сказал конкретно, что речь идет о Франции, он использовал фразу "некоторые наши дорогие друзья".
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"Дорогим друзьям" надо взять себя в руки, – Джонсон
Что я хочу сказать по этому поводу, это то, что пришло время для некоторых наших дорогих друзей взять себя в руки и оставить меня в покое относительно всего этого,
– отметил Джонсон.
Британский премьер уверен, что AUKUS – объединение трех союзников-единомышленников и это будет способствовать укреплению связей между США, Австралией и Британией.
Главы МИД стран, несмотря на планы, не встретились на Генассамблее ООН
Отметим, что министры иностранных дел Франции, Великобритании и США должны были встретиться во время Генассамблеи ООН. Однако представитель Франции от этой встречи отказался. Из-за скандала ранее отменили совместный саммит Франции и Великобритании.
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Что известно о скандале с подводными лодками
- После создания оборонительного союза AUKUS США и Великобритания обязались поддержать Австралия в создании подводного флота.
- Австралия в одностороннем порядке разорвала с Францией соглашение на строительство подводных лодок на 56 миллиардов долларов.
- Такие действия раскритиковали в Париже. Послов Франции отозвали из США и Австралии.
- В Еврокомиссии тоже скандальную сделку не одобрили: Евросоюз выразил свое негодование.