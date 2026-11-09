Новая тактика оккупантов и угроза для энергетики: командир "Перун" предупредил о сложной зиме
Российские оккупационные войска изменили тактику штурмовых действий на фронте и усилили превосходство в реактивных средствах поражения. Об этом рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов с позывным "Перун".
Как отметил "Перун" в эфире 24 Канала, Украину ждет сложная зима из-за технологического отставания в определенных компонентах и постоянных ударов врага по критически важной инфраструктуре.
Как изменилась тактика врага перед зимой?
Враг теперь накапливает личный состав в безопасных точках и ждет момента, когда туман или непогода позволят им продвинуться большими группами,
– отметил командир.
Враг действует в несколько этапов: сначала накапливает личный состав в тыловых пунктах, затем при благоприятных погодных условиях (например, туман или сложные метеоусловия) пытается продвинуться на максимальную глубину к новым точкам накопления, ожидая момента для решающего штурма.
Плохие погодные условия, ухудшающие видимость для украинских защитников, становятся для врага "окном возможностей". В такие дни интенсивность штурмов возрастает в пять раз – враг может одновременно задействовать до 30 групп для продвижения вдоль линии фронта.
Модернизация КАБ и неэффективность РЭБ
Враг не только массово использует запасы авиационных бомб, но и модернизирует их, устанавливая реактивные двигатели для повышения эффективности,
– подчеркнул "Перун".
Единственным эффективным решением Дмитрий Филатов считает активный метод – уничтожение самих самолетов-носителей и аэродромной инфраструктуры в тылу врага.
В качестве примера он привел успешный опыт группировки "Азов", которая в свое время уничтожила инфраструктуру в Донецком аэропорту, что существенно снизило интенсивность вражеских атак. Противник использовал Донецкий аэропорт для запуска "Шахедов", осуществляя до 150 пусков в сутки. Благодаря целенаправленным ударам по инфраструктуре аэродрома количество вражеских пусков удалось существенно сократить.
Филатов отметил, что этот успешный опыт "Азова" является доказательством того, что разрушение логистики и мест базирования врага является стратегически важным направлением для борьбы с авиационными угрозами и дронами.
Технологическое отставание и прогноз на зиму
Противник достиг значительных успехов в разработке и производстве реактивных средств. Следствием этого технологического дисбаланса может стать очень сложная зима, во время которой враг будет максимально использовать свое преимущество для нанесения ударов по тыловым объектам,
– предупредил военный.
Во время эфира командир объявил о важном сборе средств на ремонт микроавтобуса: