Новая тактика оккупантов и угроза для энергетики: командир "Перун" предупредил о сложной зиме

Российские оккупационные войска изменили тактику штурмовых действий на фронте и усилили превосходство в реактивных средствах поражения. Об этом рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов с позывным "Перун".

Как отметил "Перун" в эфире 24 Канала, Украину ждет сложная зима из-за технологического отставания в определенных компонентах и постоянных ударов врага по критически важной инфраструктуре.

Как изменилась тактика врага перед зимой?

Из-за ухудшения погодных условий и отсутствия естественной маскировки ("зеленки") захватчики отказались от ежедневных "натисков" небольшими пехотными группами. Вместо этого россияне перешли к тактике накопления личного состава.

Враг теперь накапливает личный состав в безопасных точках и ждет момента, когда туман или непогода позволят им продвинуться большими группами,

– отметил командир.

Враг действует в несколько этапов: сначала накапливает личный состав в тыловых пунктах, затем при благоприятных погодных условиях (например, туман или сложные метеоусловия) пытается продвинуться на максимальную глубину к новым точкам накопления, ожидая момента для решающего штурма.

Плохие погодные условия, ухудшающие видимость для украинских защитников, становятся для врага "окном возможностей". В такие дни интенсивность штурмов возрастает в пять раз – враг может одновременно задействовать до 30 групп для продвижения вдоль линии фронта.

Модернизация КАБ и неэффективность РЭБ

Отдельным вызовом для Сил обороны остаются управляемые авиационные бомбы (УАБы), которыми оккупанты разрушают украинские укрытия и командные пункты. Более того, враг провел технологическую эволюцию этого вооружения.

Враг не только массово использует запасы авиационных бомб, но и модернизирует их, устанавливая реактивные двигатели для повышения эффективности,

– подчеркнул "Перун".

Военный пояснил, что пассивные методы противодействия, в частности средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), не способны полностью нивелировать эту угрозу. РЭБ может сбить навигацию бомбы, но она все равно взорвется в зоне поражения, что представляет высокую опасность для гражданских объектов.

"Перун" о ситуации на фронте: видео

Единственным эффективным решением Дмитрий Филатов считает активный метод – уничтожение самих самолетов-носителей и аэродромной инфраструктуры в тылу врага.

В качестве примера он привел успешный опыт группировки "Азов", которая в свое время уничтожила инфраструктуру в Донецком аэропорту, что существенно снизило интенсивность вражеских атак. Противник использовал Донецкий аэропорт для запуска "Шахедов", осуществляя до 150 пусков в сутки. Благодаря целенаправленным ударам по инфраструктуре аэродрома количество вражеских пусков удалось существенно сократить.

Филатов отметил, что этот успешный опыт "Азова" является доказательством того, что разрушение логистики и мест базирования врага является стратегически важным направлением для борьбы с авиационными угрозами и дронами.

Технологическое отставание и прогноз на зиму

Наиболее тревожным фактором командир называет скачок РФ в производстве новых реактивных средств. По оценке Филатова, Украина сейчас отстает в этом компоненте как минимум на год, поскольку вовремя не нашла действенного механизма противодействия.

Противник достиг значительных успехов в разработке и производстве реактивных средств. Следствием этого технологического дисбаланса может стать очень сложная зима, во время которой враг будет максимально использовать свое преимущество для нанесения ударов по тыловым объектам,

– предупредил военный.

Он добавил, что россияне, как и ожидалось, усилят давление на украинскую энергетику. Хотя Силы обороны обязательно найдут способ противодействия новому вооружению врага, это решение, по словам "Перуна", не появится мгновенно.

Во время эфира командир объявил о важном сборе средств на ремонт микроавтобуса:

Сбор средств на ремонт микроавтобуса / Скриншот из видео

"Перун" подчеркнул, что каждый взнос, независимо от суммы, является частью общей помощи защитникам, и призвал зрителей присоединиться к поддержке подразделения, распространять номер карты и сканировать соответствующий QR-код.