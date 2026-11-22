Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В поле зрения врага – два региона.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 ноября.

Какова цель российских атак на энергетику?

По словам президента, оккупанты пытаются уничтожать электросети и линии электропередач, чтобы отрезать от источников питания Одессу, Одесскую область и Днепропетровскую область. Из-за российских атак в этих регионах сложилась сложная ситуация со значительными отключениями электроэнергии.

Сейчас у россиян тактика по уничтожению сетей, линий электропередач. Пытаются отрезать от источников энергии Одессу, Одесскую область, нашу Днепропетровскую область. Ситуация там очень сложная, и происходят значительные отключения,

– пояснил политик.

Он добавил, что в Одессе уже восстановили электроснабжение критически важной инфраструктуры и работают над обеспечением альтернативного питания.

Ремонтные работы также продолжаются в Днепре, Каменском, Харьковской и Полтавской областях.

Зеленский заверил, что необходимое оборудование и ресурсы для ремонтов имеются. В то же время военные получили конкретные задачи по противодействию новой тактике российских атак.

Напомним, что в результате российских ударов 22 ноября часть Днепра и Самара погрузились в темноту.

Кроме того, в масштабном блэкауте по-прежнему находится Одесса.