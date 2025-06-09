Силы обороны применяют новую тактику сбивания FPV-дронов: как она работает
- Начальник штаба 4-го батальона "Сила свободы" отметил, что такие дроны изготавливаются из фанеры и деревянных элементов, они оснащены противотанковыми минами или боеприпасами от гранатометов.
- Производство дронов осуществляется вблизи линии боевого соприкосновения, что позволяет быстро наращивать их количество.
Россиянам удается быстро наращивать производство дронов, поэтому их много – в том числе и на фронте. Впрочем, Силы обороны Украины успешно применяют новую тактику сбивания вражеских беспилотников.
Начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" Николай Гриценко в эфире 24 Канала рассказал, что у россиян распространены дроны типа "Молния". Именно ими они наносят удары по украинским логистическим маршрутам, точках накопления личного состава и командных пунктах.
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Как военные сбивают вражеские дроны
В бригаде разработали эффективную тактику борьбы с такими вражескими БПЛА – в частности, сбивают их FPV-дронами еще в воздухе.
Мы фиксируем, где находится вражеское ударное "крыло", поднимаем наш FPV-дрон – дрон-камикадзе, который в воздухе уничтожает вражеский беспилотник без ущерба для гражданского населения или наших позиций,
– сообщил Николай Гриценко.
Он добавил, что вражеских дронов действительно много. Враг активно развивается в этом направлении и постоянно наращивает производство. Это производство почти кустарное: дроны изготавливают возле линии боевого соприкосновения.
Их собирают буквально из фанеры и деревянных элементов, устанавливая на них противотанковые мины или боеприпасы от гранатометов. Такие дроны способны эффективно поражать цели на тактической глубине.