Силы обороны применяют новую тактику сбивания FPV-дронов: как она работает

Россиянам удается быстро наращивать производство дронов, поэтому их много – в том числе и на фронте. Впрочем, Силы обороны Украины успешно применяют новую тактику сбивания вражеских беспилотников.

Начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" Николай Гриценко в эфире 24 Канала рассказал, что у россиян распространены дроны типа "Молния". Именно ими они наносят удары по украинским логистическим маршрутам, точках накопления личного состава и командных пунктах.

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Как военные сбивают вражеские дроны

В бригаде разработали эффективную тактику борьбы с такими вражескими БПЛА – в частности, сбивают их FPV-дронами еще в воздухе.

Мы фиксируем, где находится вражеское ударное "крыло", поднимаем наш FPV-дрон – дрон-камикадзе, который в воздухе уничтожает вражеский беспилотник без ущерба для гражданского населения или наших позиций,

– сообщил Николай Гриценко.

Он добавил, что вражеских дронов действительно много. Враг активно развивается в этом направлении и постоянно наращивает производство. Это производство почти кустарное: дроны изготавливают возле линии боевого соприкосновения.

Их собирают буквально из фанеры и деревянных элементов, устанавливая на них противотанковые мины или боеприпасы от гранатометов. Такие дроны способны эффективно поражать цели на тактической глубине.