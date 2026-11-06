Не единичные удары, а сплошное пепелище: эксперт о новой тактике атак на российские НПЗ

Украинские беспилотники повредили или уничтожили около 400 судов теневого флота России и парализовали работу азовских портов. Силы обороны также изменили тактику атак на вражеские НПЗ, вызывая до 15 очагов пожара одновременно.

О масштабных последствиях системных атак в эфире 24 Канала рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Коллапс логистики и теневого флота России

По его словам, признание оккупационными властями Ростовской области угрозы коллапса портов в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове стало прямым результатом работы Сил беспилотных систем. Враг пытался обойти блокаду черноморских портов путем внепортовой перевалки нефти в районе Керченского пролива с помощью судов типа "река-море".

Около четырехсот единиц этих "река-море" были повреждены или уничтожены силами беспилотных систем. Таким образом, коллапс и коррозия российской экспортной теневой машины пошли вглубь через Азов туда, на Дон,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

Анализ Павла Лакийчука о масштабных последствиях атак на российские НПЗ: видео

Как изменилась тактика ударов по нефтепереработке

Параллельно украинские защитники методично ослабляют российскую нефтеперерабатывающую отрасль. По состоянию на конец сентября из 38 ключевых российских предприятий 15 были полностью выведены из строя, а еще 12 заметно сократили производство топлива.

Возникший дефицит ресурсов напрямую влияет на боеспособность противника на поле боя. Российское военное командование уже вынуждено отдавать приказы об ограничении определенных наступательных действий именно из-за острой нехватки горюче-смазочных материалов.

Кроме того, применение новых систем наведения коренным образом изменило схему воздушных атак. Если раньше дроны наносили единичные точечные удары по основным установкам, то теперь на каждом заводе фиксируется от 10 до 15 очагов возгорания: огонь одновременно охватывает технологические узлы и вместительные хранилища с готовой продукцией.

В частности, утром 6 ноября в Краснодарском крае после попадания беспилотников горел Афипский НПЗ.