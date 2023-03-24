"Пытаются креативить": летчик-инструктор рассказал о ракетных обстрелах и запасах россиян
Враг пытается в очередной раз изменить тактику. Впрочем, оккупанты не оставляют планов уничтожать мирное население Украины, тем самым пропагандируя геноцид украинского народа.
Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, россияне сейчас предпринимают попытки определить, какое именно вооружение Украина может применять против них.
Смотрите также Оккупационные власти России начали эвакуацию из Крыма, – ГУР
Новая тактика россиян
Роман Свитан пояснил, что маловероятно, что оккупанты будут снова сосредотачиваться на поражении военных объектов на подконтрольной Украине территории.
Будут пытаться, конечно, но военные объекты в основном на линии фронта на глубине до 50 километров,
– добавил он.
По его мнению, враг будет продолжать работу по объектам энергосистемы и критической инфраструктуры.
"Конечно, и по мирному населению. Это одна из наверняка главных черт нашей войны, она геноцидная", – убежден лётчик-инструктор.
По его словам, россияне преследуют цель уничтожить и украинскую армию, и украинскую нацию.
Роман Свитан объяснил, как будет действовать враг в ближайшее время: смотрите видео
Какой план у врага
Роман Свитан сообщил, что враг понимает, что ВСУ будут получать новые системы зенитно-ракетных комплексов, что будет способствовать улучшению противовоздушной обороны.
"Поэтому будут пытаться с одной стороны ее прощупать теми же ракетами, Shahed. Истребители сейчас подходят и работают. Управляемыми ракетами типа Х-31 и также управляемыми бомбами", – добавил он.
Летчик-инструктор подчеркнул, что враг в то же время боится близко подходить к нашей территории, прекрасно понимая дальность работы систем ЗРК.
Пытаются издали работать теми же бомбами. Вглубь территорий они, конечно, не зайдут,
– убежден он.
Свитан отметил, что надеяться на то, что россияне бессильны – бесполезно.
"Меняют тактику, будут пробовать, креативят, понимая, что массированные атаки приводят в основном к уменьшению количества ракет в них", – отметил он.
По его мнению, россияне вышли на нулевые складские запасы.
Запасы России
Роман Свитан пояснил, что ресурсность России позволяет ей производить 50 ракет в месяц.
Они могут рассчитывать как раз на эти полсотни крылатых ракет типа "Калибр", Х-101 и, уже исходя из таких минимальных данных, пытаются максимально выполнить какие-то задачи,
– рассказал он
По его мнению, для врага максимально успешно выполнить задачу для отчетности перед командованием означает уничтожить какой-нибудь жилой дом или убить несколько десятков украинцев.
Также россияне производят до 5 тысяч снарядов в сутки.
"Нам расслабляться не надо!" – убежден Свитан.
Летчик-инструктор отметил, что из-за дефицита запасов россияне будут распределять свои силы.
Где-то раз в месяц масштабная атака, или раз в неделю такая меньшая, как сегодня ночью была,
– объяснил он и добавил, что оккупанты будут пытаться миксовать свои возможности и смотреть, как реагируют наши системы ПВО.
Впрочем, Украина уже совсем скоро сможет использовать для борьбы с врагом Patriot, SAMP/T. Эти мощные системы откроют возможность уничтожать российские ракеты и самолеты над их территорией, то есть лишат оккупантов шансов даже подходить к украинской земле.
Россия обстреляла Сумщину: основное
- В ночь на 24 марта по городу Ворожба оккупанты совершили обстрел из РСЗО, в результате которого поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение. Из-за обстрела травмирован 1 человек.
- Кроме того, в Речковской общине под огнем захватчиков оказалось село Виры: оккупанты нанесли авиационный удар и атаковали село "Шахидом". В результате удара поврежден детский сад, административное здание. Разрушено здание школы.
- Также оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по селу Речки. В результате разрушениям подверглись частные дома, административное здание и здание гимназии.