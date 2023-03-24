"Пытаются креативить": летчик-инструктор рассказал о ракетных обстрелах и запасах россиян

Враг пытается в очередной раз изменить тактику. Впрочем, оккупанты не оставляют планов уничтожать мирное население Украины, тем самым пропагандируя геноцид украинского народа.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, россияне сейчас предпринимают попытки определить, какое именно вооружение Украина может применять против них.

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Новая тактика россиян

Роман Свитан пояснил, что маловероятно, что оккупанты будут снова сосредотачиваться на поражении военных объектов на подконтрольной Украине территории.

Будут пытаться, конечно, но военные объекты в основном на линии фронта на глубине до 50 километров,

– добавил он.

По его мнению, враг будет продолжать работу по объектам энергосистемы и критической инфраструктуры.

"Конечно, и по мирному населению. Это одна из наверняка главных черт нашей войны, она геноцидная", – убежден лётчик-инструктор.

По его словам, россияне преследуют цель уничтожить и украинскую армию, и украинскую нацию.

Роман Свитан объяснил, как будет действовать враг в ближайшее время: смотрите видео

Какой план у врага

Роман Свитан сообщил, что враг понимает, что ВСУ будут получать новые системы зенитно-ракетных комплексов, что будет способствовать улучшению противовоздушной обороны.

"Поэтому будут пытаться с одной стороны ее прощупать теми же ракетами, Shahed. Истребители сейчас подходят и работают. Управляемыми ракетами типа Х-31 и также управляемыми бомбами", – добавил он.

Летчик-инструктор подчеркнул, что враг в то же время боится близко подходить к нашей территории, прекрасно понимая дальность работы систем ЗРК.

Пытаются издали работать теми же бомбами. Вглубь территорий они, конечно, не зайдут,

– убежден он.

Свитан отметил, что надеяться на то, что россияне бессильны – бесполезно.

"Меняют тактику, будут пробовать, креативят, понимая, что массированные атаки приводят в основном к уменьшению количества ракет в них", – отметил он.

По его мнению, россияне вышли на нулевые складские запасы.

Запасы России

Роман Свитан пояснил, что ресурсность России позволяет ей производить 50 ракет в месяц.

Они могут рассчитывать как раз на эти полсотни крылатых ракет типа "Калибр", Х-101 и, уже исходя из таких минимальных данных, пытаются максимально выполнить какие-то задачи,

– рассказал он

По его мнению, для врага максимально успешно выполнить задачу для отчетности перед командованием означает уничтожить какой-нибудь жилой дом или убить несколько десятков украинцев.

Также россияне производят до 5 тысяч снарядов в сутки.

"Нам расслабляться не надо!" – убежден Свитан.

Летчик-инструктор отметил, что из-за дефицита запасов россияне будут распределять свои силы.

Где-то раз в месяц масштабная атака, или раз в неделю такая меньшая, как сегодня ночью была,

– объяснил он и добавил, что оккупанты будут пытаться миксовать свои возможности и смотреть, как реагируют наши системы ПВО.

Впрочем, Украина уже совсем скоро сможет использовать для борьбы с врагом Patriot, SAMP/T. Эти мощные системы откроют возможность уничтожать российские ракеты и самолеты над их территорией, то есть лишат оккупантов шансов даже подходить к украинской земле.

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