Новая угроза из Беларуси: реален ли еще один фронт в ближайшее время

На этот раз учения в Беларуси проходят военнообязанные территориальной обороны, резервисты и военные запаса. Угроза для Украины является постоянной из-за двух диктаторов и границы в более 1000 километров с Украиной.

Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 Канала рассказал, что учения в Гомельской области Беларуси не являются серьезным маркером угрозы. Угроза со стороны Беларуси остается постоянной, поскольку Украину уже атаковали с ее территорий в начале полномасштабного вторжения.

Смотрите также Украина выйдет из ряда договоров с Россией и Беларусью: Зеленский обратился к Раде

Граница с Беларусью составляет более тысячи километров.

В любой момент эта граница может стать участком фронта по воле российского и белорусского диктаторов. Я бы сказал, что в течение 2022 – 2024 годов подобное происходило на постоянной основе. Это были или плановые учения, или незапланированные тренировки, которые длились месяцами,

– сказал Олег Катков.

Учения часто у границы с Украиной

Он добавил, что районами учений Беларуси, часто было именно приграничье Украины. Там проводили учения не только тероборона, но и регулярные войска.

В частности, ударные силы белорусской армии, в том числе механизированные бригады. Среди подразделений были условные подразделения воздушно-десантных войск. Все это происходило вблизи границ,

– добавил Олег Катков.

Напомним, что Беларусь проводит военные сборы недалеко от границы с Украиной. Они продлятся до 31 января – об этом сообщали в Министерстве Обороны Беларуси. Гомельский район стал первым районом Беларуси, где в этом году будут проводить учения. Он граничит с Черниговской областью Украины.