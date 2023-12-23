Не только для людей, но и техники: разведка Британии рассказала о новой угрозе на фронте

Британская разведка утверждает, что в последние недели крысы и мыши стали настоящей бедой для военных по обе линии фронта. Мягкая осень и достаточное количество корма с полей в этом году способствовало увеличению популяции грызунов в Украине.

Эти животные, несмотря на то, что являются отечественными, донимают не только врага, но и наших защитников.

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Маленькие и опасные

Ища убежище, где можно было бы укрыться от холода, грызуны проникают в транспортные средства и прячутся на оборонных позициях. Аналитики считают, что они создают дополнительное давление на боевых дух военных на передовой.

Кроме того, что грызуны портят нервы солдатам, они представляют опасность для военного оборудования, перегрызая кабели. В разведке отмечают, что с подобной проблемой сталкивались участники боевых действий в том же районе во время Второй мировой войны.

Поскольку мыши таки украинские, то, очевидно, российские подразделения терпят от них еще дополнительный ущерб.

Так, в обзоре минобороны Британии говорится, что российские силы, вероятно, начали страдать от увеличения случаев заболевания, связанных с грызунами.

Что происходит на фронте

Осенью 2023 года российские войска активизировались по всей линии фронта, особенно на восточных направлениях. Оккупанты прут на Авдеевку и Купянск, наталкиваясь на сопротивление украинских защитников.

Британская разведка проанализировала, способен ли враг на большой прорыв на поле боя. Аналитики отметили, что считают его маловероятным. Кроме того, они подчеркнули, что