Новая масштабная угроза человечеству: две страны, которые могут всех спасти

Провозгласив себя китайским императором, Си Цзиньпин немедленно приступил к созданию мировой Империи Зла с двумя своими вассалами – Россией и Ираном.

Си Цзиньпин считает себя "властелином мира"

Примирение под китайской эгидой Ирана с Саудовской Аравией – его огромный успех, коренным образом меняющий весь ближневосточный расклад.

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Израиль может эффективно ответить (и обязательно ответит) только оперативным уничтожением под корень иранского ядерного проекта.

Относительно второго вассала, то Си планирует либо добиться для Владимира Путина в войне с Украиной "почетной ничьей", которая позволит тому остаться у власти. Либо в случае категорического отказа Украины (неизбежного, но он об этом еще не знает) начать крупные поставки оружия России.

Именно таким решением и угрожал вчера, 16 марта, во время своей "миротворческой миссии" министр иностранных дел Китая своему украинскому коллеге, лицемерно сетуя на опасность эскалации конфликта.

Кто может всех спасти

Украина и ее западные союзники могут ответить (и обязательно ответят) на этот вызов лишь безоговорочной победой над армией агрессора на поле боя во время весеннего контрнаступления.

Последний раз угроза для человечества такого масштаба могла возникнуть на рубеже 1940–1941 годов. Тогда мог состояться военный альянс трех фашистских государств – Германии, СССР и Японии. Тогда пронесло.

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Сегодня у нас есть Украина и Израиль, которые способны не только сокрушить двух китайских вассалов, но и похоронить тем самым в зародыше внешнеполитический замысел свежеиспеченного "властелина мира". Без них современный Запад был бы просто обречен.