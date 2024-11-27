Втрое дешевле импортных аналогов: харьковские инженеры представили машину для разминирования

Харьковские инженеры превратили машину для проверки грунта в машину механизированного разминирования. МР-5100 может углубляться до 30 сантиметров в грунт и предназначена для уничтожения прежде всего противотанковых мин.

Украинская машина для разминирования создана с учетом всех требований и потребностей современности. Подробнее о ее возможностях рассказала 24 Каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Что известно о МР-5100

Как отметили в Харьковской ОВА, новая машина механизированного разминирования МР-5100 – это инновационная харьковская разработка, построенная на базе современной отечественной техники.

При разработке инженеры ориентировались на западные образцы, но МР-5100 втрое дешевле иностранных аналогов – около 450 тысяч евро. К тому же ее ремонт будет дешевле и оперативнее, ведь запчасти и комплектующие также производят в Украине.

Машина по разминированию уже прошла заводские испытания. К началу 2025 года МР-5100 должна пойти на сертификацию. Инженеры же с улыбкой говорят, что осовремениванию и совершенствованию нет предела, потому что над многими машинами, которые мы уже показывали, продолжают работать,

– отметила корреспондентка из Харькова.

Машиной механизированного разминирования дистанционно может управлять оператор на расстоянии 650 метров. Она оснащена двигателем мощностью 320 лошадиных сил, гусеничными и опорными катками, гидравлической системой, что позволяет поднимать рабочий механизм и заезжать машине на трал для транспортировки.

Машина механизированного разминирования МР-5100: фото Олег Синегубов

Эта машина построена с нуля, но она отвечает всем требованиям международных стандартов. В частности, глубина обработки почвы до 30 сантиметров, скорость разминирования от 0,5 до 1,5 километра в час,

– отметил руководитель направления разработки мехсредств разминирования Иван Яловол.

Кроме этого, украинская разработка имеет механизм со сменными деталями – цепями с молотками или фрезой для углубления в почву на глубину до 30 сантиметров, что позволяет ей уничтожать боеприпасы.

На сегодня наши мощности – около двух машин в месяц. Я думаю, что в будущем нам удастся выйти на уровень три – четыре машины в месяц,

– заместитель директора предприятия-производителя Алексей Колесник.

К слову, по состоянию на 1 июля 2024 года более 144 тысяч квадратных километров Украины считаются потенциально заминированными.