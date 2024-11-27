Українська машина для розмінування створена з урахуванням усіх вимог та потреб сучасності. Детальніше про її можливості розповіла 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Що відомо про МР-5100

Як зазначили у Харківській ОВА, нова машина механізованого розмінування МР-5100 – це інноваційна харківська розробка, побудована на базі сучасної вітчизняної техніки.

Під час розробки інженери орієнтувалися на західні зразки, але МР-5100 втричі дешевше за іноземні аналоги – близько 450 тисяч євро. До того ж її ремонт буде дешевший й оперативніший, адже запчастини та комплектовання також виробляють в Україні.

Машина з розмінування вже пройшла заводські випробування. На початок 2025 року МР-5100 повинна піти на сертифікацію. Інженери ж з посмішкою говорять, що осучасненню і вдосконаленню немає межі, бо над багатьма машинами, які ми вже показували, продовжують працювати,

– зазначила кореспондентка з Харкова.

Машиною механізованого розмінування дистанційно може керувати оператор на відстані 650 метрів. Вона оснащена двигуном потужністю 320 кінських сил, гусеничними та опорними котками, гідравлічною системою, що дозволяє підіймати робочий механізм та заїжджати машині на трал для транспортування.

Машина механізованого розмінування МР-5100: фото Олег Синєгубов

Ця машина побудована з нуля, але вона відповідає усім вимогам міжнародних стандартів. Зокрема, глибина обробки ґрунту до 30 сантиметрів, швидкість розмінування від 0,5 до 1,5 кілометри на годину,

– зауважив керівник напрямку розробки мехзасобів розмінування Іван Яловол.

Крім цього, українська розробка має механізм зі змінними деталями – ланцюгами з молотками або фрезою для заглиблення у ґрунт на глибину до 30 сантиметрів, що дозволяє їй знищувати боєприпаси.

На сьогодні наші потужності – близько двох машин на місяць. Я думаю, що в майбутньому нам вдасться вийти на рівень три – чотири машини на місяць,

– заступник директора підприємства-виробника Олексій Колесник.

До слова, станом на 1 липня 2024 року понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими.