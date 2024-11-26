Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Баргилевича для ТСН. Цікаво, що в червні один з авіаційних експертів говорив, що випробування українських КАБів почнуться найближчими тижнями.

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Україна шукає захист від КАБів і розробляє свій варіант авіабомб

За словами начальника Генштабу, КАБи – найбільш болюче питання. Росіяни виробляють їх відносно дешево і скидають з літаків на відстані 80 кілометрів.

Ми працюємо над тим, щоб знайти дієвий захист. Керівництвом Збройних Сил такі операції розробляються, і вони будуть відповідно здійснюватися,

– заявив Баргилевич.

Він додав, що за 10 днів КАбів поменшало відсотків на 10. А загалом Росія має найбільший запас арсеналу авіаційних бомб, який дістався в спадок від Радянського Союзу. Точної цифри Баргилевич не навів, але може йтися про десятки тисяч одиниць.

На запитання, чи має Україна свій варіант коригованих авіабомб, начальник Генштабу відповів так: "Ми працюємо над цим теж, активно працюємо. Я думаю, що ми доб'ємося теж такого успіху, і це буде презентовано таким чином".