Це буде той самий американський JDAM, чи УМПК, що у росіян. В етері 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, з чого в Україні вироблятимуть КАБи.

До теми Потребує комплексного підходу: авіаексперт пояснив, як будуть застосовуватись українські КАБи

Створення КАБ

Зі старого радянського складу дістають ФАБ, той самий, що є у Росії, й приладнують до нього модуль. Зараз ще трохи займатимуться аеродинамікою, тобто крилом, як воно розгортатиметься, яку дальність зможе забезпечити, й головне – апаратна частина.

Ідея проста, але ефективність такого озброєння дуже висока. Ми намагатимемся зробити їх точними, щоб КАБи літали далі. Я сподіваюсь, що в нас будуть точні бомби, які ми не будемо просто закидувати абикуди, а дуже точно вражатимемо об'єкти,

– зазначив Криволап.

За його словами, якщо казати, що КАБ – керована авіаційна бомба, то це не зовсім відповідає класифікації, адже в керованої авіабомби є своя власна система наведення. На нижній частині цієї бомби є скляний ковпак, коли вона падає донизу, то ця система дозволяє їй бачити й по цьому наводитись.

Те, що зараз зробили росіяни, й те, що робимо ми, то це просто до звичайної бомби приладнали систему керування та крила, за допомогою яких цією бомбою можна управляти.

Як наші військові скидатимуть авіабомби

Росіяни запускають КАБи з висот 10 – 14 кілометрів. Більше підійматися нема сенсу, тому що там повітря таке, що бомба не дуже плануватиме, адже має не дуже високі аеродинамічні характеристики.

Аеродинамічна якість – це те, скільки літаючий об'єкт може пролетіти при втраті висоти на 1 кілометр. У винищувачів 4 – 5, у пасажирських літаків 10 – 11. Тобто з втратою висоти на 1 кілометр бомба пролітатиме 11 кілометрів, якщо якість 11. У планера якість з 25 починається, у найкращих моделей 50.

Я не думаю, що ми будемо залітати вище 10 – 12 кілометрів, але вже починаючи з невеликих висот 300 – 500 метрів радари бачитимуть на відстані 100 кілометрів,

– мовив авіаційний експерт.

У нас будуть умови ті ж самі, що у росіян, – треба знаходити дірку в ППО, в неї залітати, щоб тебе не могли дістати ракети й з цих висот скидати. Ситуація буде абсолютно симетрична з обох сторін.

Крім того, для протистояння російським силам нам треба буде робити те, що й ворог. Спочатку артпідготовка, або ракетна підготовка по системах ППО, й тут же, поки вони не встигли оговтатись, закидати керовані бомби.

Росіяни закидають українські міста КАБами