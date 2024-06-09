Так, випробування почнуть вже за кілька тижнів. Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.
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Україна почне випробування власних КАБів
У нас зараз йдуть також роботи з переобладнання і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських,
– сказав Голубцов.
За його словами, наразі Повітряні сили ЗСУ використовують керовані авіабомби західного виробництва. Насамперед йдеться про GBU-39 та GBU-62 різних калібрів.
Зауважимо, що Росія регулярно обстрілює прифронтові регіони нашої держави керованими авіабомбами, внаслідок чого страждає цивільне населення та руйнуються об'єкти інфраструктури.
Росія регулярно скидає КАБи: останні новини
- На Харківському напрямку, особливо на прикордонні, росіяни продовжують масовано використовувати керовані авіаційні бомби. Велику кількість КАБів ворог скидає також на Куп'янськ. Лише з початку цього року ворожа авіація скинула на нашу землю понад 10 тисяч КАБів.
- За минулу добу 7 червня на ділянці Східного угруповання військ ворог завдав 45 авіаударів із застосуванням 64 КАБів. Крім того, росіяни застосували 364 дрони-камікадзе. Загалом по усій лінії фронту ворог здійснив 101 авіаційний удар та застосував 70 КАБів.
- Вдень, 9 червня, у Харкові пролунала ціла серія потужних вибухів. Внаслідок удару КАБом по житловому будинку пошкоджені чотири приватних будинки, паркан, гараж та один автомобіль. Цього разу, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених.
- Російські війська 28 травня атакували трьома авіабомбами місто Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Під час удару окупанти поцілили по житловому кварталу в центральній частині міста, зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства.
- Того ж дня окупанти вдарили по Київському району Харкова. КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. В Харківській обласній прокуратурі повідомили, що під час обстрілу було пошкоджено фасади декількох комерційних та приватних будівель.