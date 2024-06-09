Так, випробування почнуть вже за кілька тижнів. Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

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У нас зараз йдуть також роботи з переобладнання і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських,

– сказав Голубцов.

За його словами, наразі Повітряні сили ЗСУ використовують керовані авіабомби західного виробництва. Насамперед йдеться про GBU-39 та GBU-62 різних калібрів.

Зауважимо, що Росія регулярно обстрілює прифронтові регіони нашої держави керованими авіабомбами, внаслідок чого страждає цивільне населення та руйнуються об'єкти інфраструктури.

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