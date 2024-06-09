Так, испытания начнут уже через несколько недель. Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.
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Украина начнет испытания собственных КАБов
У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб, на базе обычных свободнопадающих. Там есть конструктивные некоторые нюансы, надо подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских,
– сказал Голубцов.
По его словам, сейчас Воздушные силы ВСУ используют управляемые авиабомбы западного производства. Прежде всего речь идет о GBU-39 и GBU-62 различных калибров.
Заметим, что Россия регулярно обстреливает прифронтовые регионы нашего государства управляемыми авиабомбами, в результате чего страдает гражданское население и разрушаются объекты инфраструктуры.
Россия регулярно сбрасывает КАБы: последние новости
- На Харьковском направлении, особенно на пограничном, россияне продолжают массированно использовать управляемые авиационные бомбы. Большое количество КАБов враг сбрасывает также на Купянск. Только с начала этого года вражеская авиация сбросила на нашу землю более 10 тысяч КАБов.
- За минувшие сутки 7 июня на участке Восточной группировки войск враг нанес 45 авиаударов с применением 64 КАБов. Кроме того, россияне применили 364 дроны-камикадзе. Всего по всей линии фронта враг совершил 101 авиационный удар и применил 70 КАБов.
- Днем, 9 июня, в Харькове прозвучала целая серия мощных взрывов. В результате удара КАБом по жилому дому повреждены четыре частных дома, забор, гараж и один автомобиль. На этот раз, к счастью, обошлось без погибших и раненых.
- Российские войска 28 мая атаковали тремя авиабомбами город Торецк Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека. Во время удара оккупанты попали по жилому кварталу в центральной части города, разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия.
- В тот же день оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. КАБ поразил гаражи, в некоторых из них загорелся пожар. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что во время обстрела были повреждены фасады нескольких коммерческих и частных зданий.