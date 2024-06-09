Так, испытания начнут уже через несколько недель. Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

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У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб, на базе обычных свободнопадающих. Там есть конструктивные некоторые нюансы, надо подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских,

– сказал Голубцов.

По его словам, сейчас Воздушные силы ВСУ используют управляемые авиабомбы западного производства. Прежде всего речь идет о GBU-39 и GBU-62 различных калибров.

Заметим, что Россия регулярно обстреливает прифронтовые регионы нашего государства управляемыми авиабомбами, в результате чего страдает гражданское население и разрушаются объекты инфраструктуры.

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