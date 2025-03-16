Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что ракета действительно может лететь достаточно далеко, а главное в ней – боеголовка. Нашей стране нужно изготавливать такое вооружение в максимально больших масштабах.

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Уникальность "Длинного Нептуна"

Вероятно, что новой украинской ракетой был поражен нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. По словам Свитана, этот завод уже давно "напрашивался" на удар.

Он предположил, что боевая часть ракеты весит более 100 килограммов. Ракету "Длинный Нептун" можно приравнять к российской ракете Х-35, которая наносит удары по наземным целям, но проигрывает украинской разработке.

Я не уверен, что расстояние 1000 километров, ведь базовая ракета летит на 130 – 150, ну 280 километров. Кроме того, двигатель может работать без проблем час, а скорость ракеты составляет 850 километров в час. Однако если долить топливо, то технически это возможно,

– объяснил он.

Полковник запаса ВСУ отметил, что ракета имеет инерционную систему наведения и радиолокационную головку, которая видит цели примерно за 20 километров. Это делает ракету действительно уникальной.

Хорошая ракета. Если ее изготавливать в большом количестве, она произведет фурор,

– сказал Свитан.

Напомним, что Украина начала работу над новой ракетой в 2023 году. Сначала разработали комплекс "Нептун", после этого начались работы над новой модификацией.