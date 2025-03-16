Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що ракета справді може летіти досить далеко, а головне в ній – боєголовка. Нашій країні потрібно виготовляти таке озброєння у максимально великих масштабах.

Дивіться також На Покровському напрямку вдалося зупинити ворога, – боєць 93 ОМБр

Унікальність "Довгого Нептуна"

Ймовірно, що новою українською ракетою був уражений нафтопереробний завод у Туапсе. За словами Світана, цей завод вже давно "напрошувався" на удар.

Він припустив, що бойова частина ракети важить понад 100 кілограмів. Ракету "Довгий Нептун" можна прирівняти до російської ракети Х-35, яка завдає ударів по наземних цілях, але програє українській розробці.

Я невпевнений, що відстань 1000 кілометрів, адже базова ракета летить на 130 – 150, ну 280 кілометрів. Крім того, двигун може працювати без проблем годину, а швидкість ракети становить 850 кілометрів на годину. Однак якщо долити паливо, то технічно це можливо,

– пояснив він.

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що ракета має інерційну систему наведення та радіолокаційну голівку, яка бачить цілі приблизно за 20 кілометрів. Це робить ракету справді унікальною.

Хороша ракета. Якщо її виготовляти у великій кількості, вона зробить фурор,

– сказав Світан.

Нагадаймо, що Україна почала роботу над новою ракетою у 2023 році. Спершу розробили комплекс "Нептун", після цього почались роботи над новою модифікацією.