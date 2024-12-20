В приложении Резерв+ появилась новая услуга

Минобороны запустило еще один сервис для военнообязанных украинцев. Новая услуга уже появилась в Резерв+.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.

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Новая услуга в Резерв+

Чиновница отметила, если военнообязанный переезжает, – в течение недели должен сообщить ТЦК новый адрес. Это правило действует давно, впрочем, на практике его выполнение было затрудненным и отнимало время. Ведь нужно поехать в ТЦК, отстоять многочасовую очередь.

Теперь это можно сделать онлайн, через приложение Резерв+. Мы запустили новый сервис для военнообязанных украинцев – повторное уточнение данных. Эта услуга дает возможность самостоятельно менять свои данные в реестре Оберег всего за несколько минут,

– заявила Черногоренко.

Уточнила, онлайн можно изменить:

номер телефона,

электронную почту,

адрес проживания.

Чтобы сделать это, нажмите в приложении на свой электронный военно-учетный документ. Далее – "Уточнить контактные данные".

Уточнять данные можно неограниченное количество раз, но только раз в 7 дней,

– отметила заместитель министра обороны.

Обновленное приложение Резерв+ уже доступно на Play Market и App Store. В оборонном ведомстве подчеркнули, что продолжают экономить время наших граждан и внедрять человечные подходы в сервисах.