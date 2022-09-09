Новая военная помощь от США: Катков объяснил, чем полезны на фронте 105-мм гаубицы

В скором времени Украина должна получить новую военную помощь от США. В частности, пакет предусматривает передачу 105-мм гаубиц.

Они могут разительно изменить ситуацию на фронте, ведь основное преимущество такого оружия – мобильность огня. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

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Ставка на мобильность артиллерии

По словам Каткова, гаубицы L-119 или L-118 имеют прозвище light gun ("легкая пушка"). Они занимают место в строю ближе к гаубицам 122-мм систем, к примеру, Д-30, которые нужно заменять. Кроме этого, они выступают в роли 122-мм минометов, ведь имеют очень большой угол подъема ствола, что позволяет работать достаточно эффективно по всей территории.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес объяснил, что главное не только дальность, но и мобильность огня. Так, 105-мм гаубица позволяет очень быстро доставить на позицию, разложить, произвести очень быструю стрельбу, ведь там унитарные снаряды, и перезарядка происходит очень оперативно, засыпать огнем и изменить позицию.

"Это очень важно в условиях контрбатарейной борьбы", – подчеркнул Катков.

Новые 105-мм гаубицы должны заменить 122-мм системы. Их количество увеличивается в 18 раз. "Пентагон очень внимательно смотрят на то, какое оружие мы применяем, насколько эффективно работает. И только после того, как они продемонстрировали свою эффективность, расширяют поставки", – заметил военный эксперт.

Он добавил, что дальность 105-мм гаубиц с обычным снарядом составляет до 17,5 км. С активно-реактивным – более 20 километров.

Превосходство не в дальности огня. Она, конечно, будет уступать M-777, PzH-2000 и Ceasar. Но ее фокус в том, что она очень мобильна. Это концепция ведения боевых действий, когда ты компенсируешь малую боевую возможность мобильностью. Ты можешь быстрее двигаться на поле боя, быстрее переносить огонь из одного места в другое. Путем этого это все и работает,

– подытожил Катков.

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