Профессор и директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в эфире 24 Канала отметила, что массового оттока не зафиксировано. Она подчеркнула, что выводы делают на основе данных пограничников и Евростата.

Смотрите также "Чемодан, вокзал, Россия": демограф объяснила, что больше всего беспокоит Украину

Есть ли новая волна выезда из Украины?

Элла Либанова объяснила, что слухи об очередной массовой волне миграции не подтверждаются. Она отметила, что ни пограничная служба, ни Евростат не фиксируют значительного оттока населения.

Нет никакой волны. У меня открытые сейчас данные Евростата, такого нет,

– сказала профессор.

По ее словам, основная масса украинцев выехала в первые недели полномасштабного вторжения, когда ежедневно страну покидали около 100 тысяч человек. Сейчас ситуация остается стабильной: часть граждан возвращается, хотя и не так много, как хотелось бы.

Сколько украинцев сейчас в ЕС?