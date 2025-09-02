Професорка та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в ефірі 24 Каналу наголосила, що масового відтоку не зафіксовано. Вона підкреслила, що висновки роблять на основі даних прикордонників і Євростату.

Чи є нова хвиля виїзду з України?

Елла Лібанова пояснила, що чутки про чергову масову хвилю міграції не підтверджуються. Вона зазначила, що ні прикордонна служба, ні Євростат не фіксують значного відтоку населення.

Немає ніякої хвилі. У мене відкриті зараз дані Євростату, такого немає,

– сказала професорка.

За її словами, основна маса українців виїхала у перші тижні повномасштабного вторгнення, коли щодня країну залишали близько 100 тисяч людей. Нині ситуація залишається стабільною: частина громадян повертається, хоча й не так багато, як хотілося б.

Скільки українців зараз у ЄС?