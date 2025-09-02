Професорка та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в ефірі 24 Каналу наголосила, що масового відтоку не зафіксовано. Вона підкреслила, що висновки роблять на основі даних прикордонників і Євростату.
Чи є нова хвиля виїзду з України?
Елла Лібанова пояснила, що чутки про чергову масову хвилю міграції не підтверджуються. Вона зазначила, що ні прикордонна служба, ні Євростат не фіксують значного відтоку населення.
Немає ніякої хвилі. У мене відкриті зараз дані Євростату, такого немає,
– сказала професорка.
За її словами, основна маса українців виїхала у перші тижні повномасштабного вторгнення, коли щодня країну залишали близько 100 тисяч людей. Нині ситуація залишається стабільною: частина громадян повертається, хоча й не так багато, як хотілося б.
Скільки українців зараз у ЄС?
- Станом на 31 липня 2024 року понад 4,3 мільйона українців користуються тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу. Найбільше їх у Німеччині (1,3 млн), Польщі (понад 960 тис.) та Чехії (понад 360 тис.), свідчать дані Євростату.
- Попри коливання у статистиці, загальна тенденція залишається стабільною: частина українців виїжджає, інші повертаються. Серед тих, хто під захистом у ЄС, найбільше дорослих жінок (45,3%) і дітей (32,4%).
- Станом на середину 2025 року населення Євросоюзу сягнуло історичного максимуму – 450,4 мільйона осіб. У Євростаті пояснили, що головним чинником зростання стала міграція, зокрема українська.