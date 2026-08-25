Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "24 Каналу", что российские власти оказались в затруднительном положении из-за огромных ежедневных потерь на фронте. По его словам, в Кремле опасаются вспышки внутренних протестов, поэтому будут пытаться пополнять армию, задействуя наиболее безправные слои населения.

Кого будут мобилизовывать в первую очередь?

Российское руководство не рискует объявлять всеобщую мобилизацию в больших городах, поскольку полное неприятие войны среди населения постоянно растет. Вместо этого захватчики делают ставку на незащищенные слои населения и иностранных наемников.

Но все эти маневры по привлечению отдельных контингентов – военнослужащих, должников, представителей различных национальных республик или стран СНГ, миллионы которых проживают в России, – бесправны. ВОТ это и будет основной контингент, который они будут пытаться мобилизовать,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Также враг активно разворачивает вербовочные пункты в 56 странах мира, обманом заманивая иностранных граждан на гражданские проекты, после чего отправляет их непосредственно в зону боевых действий.

Генерал армии о мобилизации в России: видео

Почему Путин боится масштабных протестов?

Бывший руководитель внешней разведки отметил, что более 88% россиян категорически против участия своих родственников в боевых действиях. Правда о колоссальных потерях и реальном положении дел на фронте постепенно распространяется внутри российского общества.

Я думаю, что Путин не рискнет провести массовую мобилизацию во всех регионах. Во-первых, эффекта не будет, а с другой стороны, это риск массовых протестов, а это уже подрыв режима Путина изнутри,

– подчеркнул генерал армии.

Он отметил, что украинские военные ежедневно нейтрализуют от 1200 до 1500 оккупантов, поэтому Кремлю чрезвычайно трудно компенсировать такие потери без массового призыва.

Добавим, что Дмитрий Песков назвал "информационными утками" и "вбросами" украинских властей заявления Владимира Зеленского о планах Кремля мобилизовать еще 300 тысяч россиян для новых наступлений осенью. Несмотря на опровержения российской стороны, западные СМИ и разведка сообщают о подготовительных мерах оккупантов, в частности о инспекциях по проверке готовности к призыву в Калининградской области.